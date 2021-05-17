Yunanistan Savunma Bakanından ABD basınına: "Türkiye NATO'nun bütünlüğünü tehdit ediyor"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:00

ABD Denizcilik Enstitüsü (USNI) haber portalında yer alan bir analize göre Yunanistan, öncelikli tehdit olarak gördüğü Türkiye'ye karşı askeri kapasitesini genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos USNI'ye demecinde, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri satın alarak NATO'nun bütünlüğünü tehdit ettiğini öne sürdü. Panagiotopoulos ayrıca söz konusu sistemin Yunanistan'a karşı kullanılmasından duyduğu tedirginliği dile getirdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sıklıkla sert eleştirilerin hedefi olurken, yine birer NATO üyesi olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya, S-400'lerin bir önceki versiyonu olan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini kullanıyor.

"SAVAŞ GEMİSİ DİPLOMASİSİ"

Konuşmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine de değinen Yunan Bakan, Türkiye ile anlaşmazlıkları çözmek için "savaş gemisi diplomasisine değil, uluslararası hukuka bağlı kalacağız" dedi.

İkili anlaşmaları hiçe sayan Yunanistan'ın geçmişte sivil gemilerle Yunan adalarına asker taşıdığı, Lozan Antlaşması ile “Gayrı Askeri Statü” verilerek silahsızlandırılan adalara da silah ve cephane yığdığı basına yansımıştı.

TÜRKİYE SINIRINA LOJİSTİK ÜS

Panagiotopoulos demecinde, anti-denizaltı sistemleri satın almanın yanı sıra donanmaya bağlı fırkateynler ve hava kuvvetlerinde bulunan ABD F-16'larını da modernize etmeyi planladıklarını söyledi.

Haberde Panagiotopoulos'un, "NATO’nun Karadeniz operasyonları için lojistik üs haline gelecek" dediği Dedeağaç Limanı'ndaki genişleme çalışmalarına da büyük yer ayrıldı.

Bu çerçevede, iskele ve yakıt depolama tesislerinin daha büyük gemilere hizmet verebilmek adına genişletildiği belirtilirken, genişleme çalışmalarının ayrıca Avrupa'ya demiryolu, karayolu ve boru hatları ile bağlantı sağlamayı içerdiği vurgulandı.

ABD'NİN "DEMİR GÜCÜ"

Panagiotopoulos, ABD Donanması'nın Girit'teki Souda Körfezi'nde konuşlu üssünü, Amerikan uçak gemilerini barındırması nedeniyle ABD ve NATO için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Panagiotopoulos ayrıca, Doğu Akdeniz'deki güvenlik operasyonlarında son derece aktif olduklarının altını çizerek, "Defender gibi ortak tatbikatlarda yer almak ve kuvvetlerimizi modernize etme konusundaki NATO taahhütlerini yerine getiriyoruz" dedi.

Daha önce Yunanistan'da iktidarı elinde bulunduran, eski Başbakan Aleksis Çipras'ın önderlik ettiği radikal sol parti SYRIZA, Yunanistan’ın ABD ile olan askeri ilişkilerini azaltma yoluna giderken, ülkenin NATO'dan ayrılmasını dahi tartışmaya açmıştı. Buna karşın yeni hükümetin Savunma Bakanı Panagiotopoulos Yunanistan'ı, "ABD ve NATO’nun Doğu Akdeniz’deki demir gücü" olarak tanımladı.