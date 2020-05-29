Yunanistan turist kabul edeceği ülkeleri açıkladı
Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı. Listede 29 ülkenin arasında Türkiye yer almadı.
Yunanistan’ın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Fransa vatandaşları da turist olarak Yunanistan’a giremeyecek.
Yunanistan’ın izin verdiği ülkeler şöyle:
Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya.
175 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Salgının başlangıcında sert önlemler alan Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarını diğer ülkelere kıyasla düşük tutmayı başarmıştı. Worldometers’in verilerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 175 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 909 kişi karantina altına alındı.
Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı ülke, yaz sezonunda olabildiğince turist çekerek 2008 krizinden beri zor günler yaşayan ekonomisine soluk aldırmak istiyor.
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