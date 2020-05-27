Yunanistan turist kabul edeceği ülkeleri duyurdu
Yunanistan'da 14 gün karantina kuralının uygulanmayacağı seyahatlerin, Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağı belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından normalleşme adımları bir bir atılıyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Yunanistan, aralarında İsrail ve Almanya´nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edeceğini açıkladı. Ülkeler arasında Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor.
15 GÜNE ÖNE ÇEKİLDİ
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan´ın Alman turistleri 15 Haziran´dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik'e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı. Daha önce uçuşların 1 Temmuz´da başlamasının planlandığı açıklanmıştı. Ancak bu tarih 15 güne öne çekildi.
Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz´dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan´a kabul edilmeyecek.
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