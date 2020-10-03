Yunanistan Türkiye'nin sorumluluk sahasında iki yeni NAVTEX ilan etti

03 Ekim 2020 Cumartesi, 09:11

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede 2 NAVTEX ilan etti. Bunun üzerine, Türkiye, kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için yeniden NAVTEX yayımladı. Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda, 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

ATIŞ EĞİTİMİ İÇİN İLAN EDİLDİ

Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce “Navigational TeleX” kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Türkiye’de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya’da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor. Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.