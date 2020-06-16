Yunanistan ve UNESCO Ayasofya için görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Ayasofya'da Kuran okunması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile görüştüğü öğrenildi.
Fotoğraf: AA
Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'da Kuran okunması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen müze olan Ayasofya'da Kuran okunması konusunu ele aldıkları bildirildi.
Azoulay, Dendias ile görüşmezinde UNESCO'nun 'gelişmeleri yakından takip ettiğini' söyledi ve Ayasofya'nın 1985'ten beri Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olduğunu hatırlatarak anıtın güncel statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı. (Sputnik)
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