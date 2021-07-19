Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Marmaris'ten Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:50
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Muğla MİT Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ şüphelisi T.K,H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi’nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı.

Kaçmalarına yardımcı olacağı düşünülen V.Ö, S.Ö, V.Ö, ve A.Y gözaltına alınarak Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklanırken, H.Ç. ise serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen S.Ö. ve V.Ö. tutuklanırken, V.Ö. ile A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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