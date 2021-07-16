En kara gece: 15 Temmuz - FETÖ’nün okulları hala etkin

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ bağlantılı eğitim kurumunun bulunduğu 100’den fazla ülkenin 42’sinde FETÖ bağlantılı okul, etüt merkezi ve dil kursunun faaliyetleri kısmen veya tamamen durduruldu. Türkiye’nin FETÖ bağlantılı okulları devralması amacıyla kurduğu Türkiye Maarif Vakfı’nın bu okulları devraldığı ülke sayısı ise çoğunluğu Afrika ülkeleri olmak üzere 19’da kaldı. Örgütün etkinliğinin sürdüğü ABD ve Almanya’da ise halen 200’den fazla FETÖ bağlantılı okul eğitim vermeyi sürdürüyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yılda örgütün en önemli gelir ve nüfuz kaynaklarından olan eğitim kurumları dünya genelinde büyük ölçüde zayıfladı. Yurtdışındaki FETÖ bağlantılı okul yapılanmasıyla mücadele için Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı’yla eşgüdüm içinde çalışmalar yürütüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl sonunda yaptığı 2020 Yılı Dış Politika Değerlendirme Toplantısı’nda “Maarif Vakfı’yla birlikte 40 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulmasını sağladık. Bu yıl 9 okul kapatıldı, 3’ü devralındı, bir tanesi de kamulaştırıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre; 1 Haziran itibarıyla toplam 42 ülkede FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ya kapatıldı, ya doğrudan ilgili ülkeler tarafından işletilmeye başlandı ya da Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi.

ON DOKUZ ÜLKE DEVRETTİ

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın FETÖ bağlantılı okulları devraldığı ülke sayısı ise 19’da kaldı. FETÖ bağlantılı okulları Türkiye Maarif Vakfı’na devreden ülkeler şunlar: Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus, Venezüella ve Irak.

Türkiye Maarif Vakfı, devraldığı okullara ek olarak başka ülkelerde yeni okullar da açtı. Devralınan okulların bulunduğu ülkelerle birlikte halihazırda toplam 67 ülkede Türkiye Maarif Vakfı’na ait okullar faaliyet gösteriyor. Son olarak haziran ayı başında Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde Batı Afrika ülkesi Togo’daki FETÖ bağlantılı okulların kapatıldığını ve Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okulların yeni eğitim-öğretim yılında bu ülkede faaliyete başlayacağı açıklandı.

ABD VE ALMANYA’DA FETÖ OKULLARI AÇIK

Okulları Türkiye’ye devretmeyen ülkelerden bazılarında bu okullar kapatıldı, bazıları ise kamulaştırma yoluyla örgütün kontrolünden çıktı, bazı ülkelerdeki okullar ise üçüncü ülkelere devredildi. FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarını Türkiye’ye devreden Venezüella dışında bir Batılı ülke ise bulunmuyor. Örgütün halen en yoğun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında bulunan ABD’de bazıları hakkında çeşitli soruşturmalar bulunsa da 200’den fazla FETÖ bağlantılı sözleşmeli okul (charter schools) ise eğitim vermeyi sürdürüyor. Almanya’da da halen ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren 20’den fazla FETÖ bağlantılı okul bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ’nün faaliyet gösterdiği Özbekistan dışındaki Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde bulunan FETÖ bağlantılı okulların büyük çoğunluğu kamulaştırıldı ya da ortaklık yapısı değişti. Kırgızistan’da ise FETÖ bağlantılı özel okulların halen etkin olduğu biliniyor.

Bazı Balkan ülkelerinde FETÖ bağlantılı kimi okullar kapatılsa da Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’da örgüt bağlantılı okullar faaliyetini sürdürüyor. Diğer yandan bu ülkelerde Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okullar da bulunuyor.

AKP, 11 YIL DESTEK VERDİ



AKP, iktidara gelir gelmez o dönemki tanımıyla “Gülen Cemaati okullarının” yurtdışında desteklenmesi için tüm olanakları seferber etmiş, bu okulların desteklenmesine yönelik resmi talimat ancak 17-25 Aralık 2013’ten sonra kaldırılmıştı. AKP’nin iktidara gelmesinin hemen ardından 16 Nisan 2003’te dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül imzasıyla yayımlanan 3847 sayılı genelgeyle büyükelçilerden “Gülen cemaati ile temas ve işbirliğinde bulunmaları” istenmiş “Fethullah Gülen cemaatine ait okulların Türkiye kurumu olarak tanıtılması, okulları ziyaret edecek heyetlere de refakat edilmesi” talimatı verilmişti. Genelge, 11 yıl yürürlükte kaldıktan sonra Nisan 2014’te kaldırılmıştı.

Genelgenin ortaya çıktığı dönemde Gül, “Bu tip genelgeler ilk değildir” diyerek genelgeyi savunmuş, o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan da “Teröre bulaşmadıktan, fiili bir eylemin içerisinde olmadıktan sonra ülke hassasiyetlerini koruyan derneklerle, vakıflarla niçin bizim büyükelçiliklerimiz iletişim içinde olmasın?” ifadelerini kullanmıştı.