Yunanistan’da Covid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma

Yunanistan'da açıklanan koronavirüs vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü. Atina Savcılığı, konuya ilişkin iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı.

AA
01 Aralık 2020 Salı, 15:40
Yunanistan’da Covid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma
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Yunan basınındaki haberlerde, Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yeni tip koronavirüs vaka sayılarını hesaplarken kullandığı 2 ayrı metot dolayısıyla ülkede açıklanan Covid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.

Haberlerde, kamu ile özel hastanelerde edinilen günlük vaka sayısında izlenen bu 2 ayrı metot dolayısıyla Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı uzman komitesine gönderilen vaka sayılarının aynı olmadığı iddia edildi.  Atina Savcılığı, iddiaları araştırmak üzere EODY hakkında soruşturma başlattı.

“HABERLER HAYAL ÜRÜNÜ”

EODY ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, bu haberlerin "hayal ürünü" olduğu belirtilerek ülkede "Milli birlik gerektiren anlarda bu tür haberlerin içe kapanıklık ve kuşku uyandırdığı" ileri sürüldü.


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