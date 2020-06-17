Yunanistan'da genelevler sıkı kurallarla açıldı: 15 dakika süre, maske, kartla ödeme yapılacak, seks işçileri 'Yeni kurallar çok saçma' diyor

17 Haziran 2020 Çarşamba, 16:02

Getty Images Atina'da bir genelev

Avrupa'da diğer ülkelere kıyasla çok daha az Covid 19 vakası ve ölümü görülen Yunanistan'da hükümet genelevlerin açılmasına izin verdi.

Sıkı kurallarla çalışmaya başlayacak genelevlerde her müşteri 15 dakika kalabilecek ve hem müşterilerin hem de seks işçilerinin maske takmaları tavsiye ediliyor.

İçeri temiz hava girebilmesi için kapılar ve pencereler açık tutulacak, çarşaflar her görüşmeden sonra değiştirilecek, ödemeler nakit parayla değil, kartla yapılacak.

Yetkililerin gerekirse ulaşabilmeleri için de, müşterilerin adları ve telefon numaraları dört hafta boyunca kapalı bir zarfta tutulacak.

Kırmızı Şemsiye adlı bir destek grubunun başında bulunan trans Anna Kouroupou "Müşteriler bize kişisel bilgilerini mi verecek? Şimdiden söyleyeyim, insanlar aç kalacak" dedi.

Diğer ülkeler de genelevleri tekrar açmayı planlıyor. Hollanda hükümeti bu işletmeleri 1 Eylül'de açmayı planlıyor, ancak daha önce açılması için çağrılar da var.

Atina'da genelev işleten Rita da "Çok saçma, en hafif tabirle çok saçma" dedi.

Reuters'ın haberine göre seks işçileri yeni önlemlerin ne kadar süreyle geçerli olacağını da sorguluyor.

Seks işçileri sokağa çıkma yasakları döneminde devlet yardımlarından faydalanmadı. Kouroupou destek için para yardımı süpermarketlerden kupon topluyor.

Kouroupou ve sektörde çalışanlar yeni önlemlerle seks işçiliğinin de yer altına gömüleceğini söylüyor. Kouroupou genelevlerine sırayla alınacağı ve dışında kuyruk oluşması gerektiği fikrine de karşı çıkıyor ve "Görünmekten utandıkları için neredeyse kapıyı kırarak hızla giriyorlar. Dışarıda sıraya girmelerini nasıl bekleyebiliriz ki? Çok saçma" diyor.