Yunanistan’da hükümetin aşı kararı! Protestocular polisle çatıştı

25 Temmuz 2021 Pazar, 09:37

Başkent Atina’nın şehir merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan 4 binden fazla kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Yunanistan’da sağlık ve huzurevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi. Karara itiraz eden aşı karşıtlarıyla polis karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükselmesinin ardından protestocular ile polis güçleri arasında çatışma çıktı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Öğretmenlere de eylülde başlayacak olan eğitim yılı öncesi aşı yaptırma çağrısı yapıldı. Hükümetin aldığı aşı kararları sonrası tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceği duyurulmuştu. 11 milyon nüfuslu Yunanistan'da halkın yüzde 45'i 2 doz aşısını yaptırmış durumda.