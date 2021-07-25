Belçika sular altında! Aşırı yağışlar, yeniden sele neden oldu
Belçika'da 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından ülkenin güneydoğusunda yer alan Namur ve Dinant şehirleri aşırı yağışlar nedeniyle bir kez daha sele teslim oldu.
Aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana gelirken birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.
CAN KAYBI VAR MI?
Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi. Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor. Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.
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