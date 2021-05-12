Yunanistan'da İsrail karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.
Yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
"Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.
Protesters throw rocks at the Embassy of Israel in Athens during a protest over US Embassy #Jerusalem move and #Gaza killings pic.twitter.com/0RhqAqj6sx— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) May 15, 2018
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