Yunanistan'da İsrail karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:15
Yunanistan'da İsrail karşıtı gösteriye polis müdahalesi
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Yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.




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