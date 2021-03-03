Yunanistan'da korkutan deprem
Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 2 km olarak belirtildi.
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