Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:41
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 2 km olarak belirtildi.


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