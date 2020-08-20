Yunanistan'da Oruç Reis istifası

20 Ağustos 2020 Perşembe, 09:56

Diakopulos, istifasını, yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret etti. Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum" dedi.



NTV'de yer alan habere göre Diakopulos, geçtiğimiz gün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti. Yunan devlet ajansı, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini yazdı.