Yunanistan'dan Almanya'ya 'denizaltı' baskısı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:40

VOA İngilizce servisinde yer alan habere göre Yunanistan, Almanya'nın Türkiye'ye satmayı planladığı Reis Sınıfı denizaltıların satışını engellemek için diplomatik çabaları artırdı.

Türkiye'ye gidecek olan Alman tasarımı altı denizaltıdan ilki, bu yılın başlarında denize indirildi ve önümüzdeki yıl Türk filosuna katılması planlanıyor. Diğer beş denizaltı da önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma ile Türkiye'ye teslim edilecek.

Uzmanlara göre, AIP sistemi ile donatılmış Alman tasarımı denizaltılar, sahip oldukları gürültü emisyonu teknolojisi sayesinde üç hafta boyunca su altında kalabiliyor. Uzmanlar, Doğu Akdeniz'in sığ suları için çok uygun olduklarını ve orta menzilli gemisavar füzelerle donatılabileceklerini söylüyor.

YUNANİSTAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen ay Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada, denizaltı satışlarını durdurma çabalarının boşa çıkmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Dendias gazetecilere demecinde, "Başbakan Miçotakis ve ben Almanya'daki hemen herkesle Ege'de dengeyi korumanın gerekliliği hakkında konuştuk" dedi.

Yunanistan geçen ay Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını talep etmiş, ancak Almanya, İspanya ve İtalya bu talebi reddetmişti.

Atina yönetimi, uluslararası toplantılarda, Türkiye ile Almanya arasındaki denizaltı anlaşmasının, Ege Denizi'ndeki dengeleri Ankara lehine değiştirme riski taşıdığını dillendiriyor.

DİPLOMASİ MARATONU

Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşu olan Avrupa İlerici Araştırmalar Vakfı'nda uluslararası ilişkiler politika danışmanı olan Vassilis Ntousas'a göre, "Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki hızlı jeopolitik değişimlere ayak uydurmaya çalışıyor." Bu bağlamda, geleneksel olarak Türkiye'ye karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşımı benimseyen İspanya, İtalya ve Malta gibi AB üye devletleriyle yoğun diplomasi yürütüyor.

Yunanistan, Aralık ayında yıllık savunma harcamalarını ikiye katlayarak 6.6 milyar dolara çıkardığını duyurdu ve Ocak ayında Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı satın almak için 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.