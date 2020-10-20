Yunanistan'dan Avrupa Komisyonu'na Türkiye çağrısı: Gümrük birliğini askıya alın
Yunanistan devlet haber ajansı ANA-MPA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Atina yönetimi, Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya almasını talep etti.
Ekathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu genişleme başkanı Oliver Varhelyi'ye yazdığı bir mektupta, Komisyonun gümrük birliğini tamamen askıya alma hamlesinin, "Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne yönelik yasadışı tutumunu onaylamama mesajı" olarak değerlendirileceğini savundu.
Dendias ayrıca, Türkiye'nin öngörülemeyen tarifelerin yanı sıra yasal tedbirler üzerinden gümrük birliğini tek taraflı olarak ihlal ettiğini iddia etti ve Komisyondan yeni tedbirlerin derhal devreye sokulmasını talep etti.
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