Yunanistan’dan Ayasofya açıklaması: Türkiye'yi uyarıyoruz

02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:07

Türkiye’de devam eden “Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın” tartışmasına son koyacak Danıştay’daki dava sona ererken Yunanistan’dan açıklama geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Petsas, “Ayasofya bir dünya miras anıtı… ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye’yi, dünyadaki Hıristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiği konusunda açıklama yapmıştı.