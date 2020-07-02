Yunanistan’dan Ayasofya açıklaması: Türkiye'yi uyarıyoruz
Türkiye'de devam eden "Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın" tartışmalarına Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'tan açıklama geldi. Pestas, "Ayasofya bir dünya tarihi mirası. Türkiye'yi Hıristiyan alemi ile Türkiye arasında dev bir duygusal uçurum oluşturmaktan kaçınma konusunda uyarıyoruz" dedi.
Türkiye’de devam eden “Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın” tartışmasına son koyacak Danıştay’daki dava sona ererken Yunanistan’dan açıklama geldi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Petsas, “Ayasofya bir dünya miras anıtı… ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye’yi, dünyadaki Hıristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiği konusunda açıklama yapmıştı.
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