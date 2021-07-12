Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi!
Galatasaray Futbol Takımı'nın Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesiyle yaşanan gerginlikte Yunanistan'dan cephesinden ilk açıklama geldi.
Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray'ın ülkeye girişinin engellenmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir.Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi.
Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da hem ülke sakinleri hem de ziyaretçileri için insan haklarına tamamen saygı duyulmaktadır."
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Esenyurt kavgasının altında ne var?
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Ünlü model Bella Hadid dinlediği Türkçe şarkıyı paylaştı