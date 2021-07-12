Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi!

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:33

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray'ın ülkeye girişinin engellenmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir.Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da hem ülke sakinleri hem de ziyaretçileri için insan haklarına tamamen saygı duyulmaktadır."