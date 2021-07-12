Galatasaray'a Atina'da su bile vermediler!

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:41

Olympiakos ile oynanacak olan hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testleri kabul edilmediği için İstanbul’a dönüş kararı alırken futbolcuların bulunduğu kafileye pasaport bekleme alanında su servisi ve satışının yapılmadığı ortaya çıktı.

Su isteyen futbolculara, lavabo çeşmelerinin önerildiği iddia edildi. Konunun Atina Büyükelçiliğine iletilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 50 dakika sonra kafileye 4 koli su gönderildi. Galatasaray kafilesi test sonuçları kabul edilmediği için bulundukları yerdeki ‘lounge’ hizmetlerinden de yararlanamamıştı.