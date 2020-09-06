Yunanistan’dan tansiyonu yükselten Türkiye açıklaması

06 Eylül 2020 Pazar, 09:40

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan ve kısa bir süre içerisinde bölgedeki ve Avrupa’daki birçok ülkeyi de içine çeken Doğu Akdeniz geriliminde son 72 saattir yaşanan gerilim ve sıcak gelişmelerin ardından Yunan hükümetinden Türkiye hakkında bir açıklama daha geldi.

Hafta sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arabuluculuğunda görüşen tarafların bir sonuç alamadığı açıklanmıştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Skai TV’ye konuşan Petsas, “Eğer Türkiye tansiyonu düşürmek için somut adımlar atmazsa işler Erdoğan için Avrupa Konseyi’nde çok zor bir hal alacak” ifadesini kullandı.

24-25 Eylül’de Avrupa Konseyi Brüksel’de bir araya geleceğini hatırlatan Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’ye yaptırımların uygulanabileceğini öne sürdü.

Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir araya geleceğini fakat henüz net bir tarih olmadığını da dile getirerek, “İki ülke bütün seviyelerde iş birliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor, buna güvenlik ve savunma alanları da dahil” dedi.