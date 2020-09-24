Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Tarih belli değil
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Türkiye ile yürütülen görüşmelere dair tarih açıklamasında bulundu.
Stelios Petsas, Türk ve Yunan tarafların daha önce hazır olduklarını beyan ettikleri istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklama yaptı. Reuters’ta yer alan habere göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Petsas, “Şu an henüz bir tarih belirlenmedi. Kıta sahanlığı, deniz yetki alanı ve münhasır ekonomik bölge konusu gündeme alınacaktır” dedi.
Yunanistan ve Türkiye, haftalarca süren gerilimin ardından dört yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki gerilim üzerine istikşafi görüşmelerine devam etme kararı aldı. Oruç Reis’in bölgede doğal kaynaklar arama çalışmaları nedeniyle Yunanistan ile gerilim yaşanmış Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin konuya dahil olması tansiyonu yükseltmişti.
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