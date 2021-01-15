Yurdaer Okur’un, Nâzım Hikmet’in şiir ve mektuplarından uyarladığı oyunu 'Ran' izleyiciyle buluştu

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Herkesin bir Nâzım Hikmet’i vardır. Daha ortaokulda okumaya başladığım şiirleriyle bana şiiri sevdiren büyük şair, bana babamdan sonra, haksızlığa karşı susmamayı, bozuk düzene boyun eğmemeyi, cesareti öğretti. Onun şiirlerini her okuduğumda daha bir cesaretlendim...

Aşkı daha iyi anladım, vicdan kelimesini daha bir önemser oldum... Memleket sevgisini ve hasretliğin ne olduğunu şiirlerini her okuduğumda derinden hissettim. Çok şey öğretti usta şair bu ülkenin gençlerine. Nâzım Hikmet Ran, bu ülkenin vicdanın sesidir. Bir çocuğun, bir kadının, insanlığın sesi... Bugün usta şairin doğum gününü kutluyoruz.

‘RAN’...

Yurdaer Okur, Nâzım Hikmet’in şiir ve mektuplarından “Ran” adlı bir oyun sahneye uyarladı. Yeni değil oyun, birkaç sezondur sahneleniyor. “RAN” 5 Mayıs 2017’de Londra Milfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini yaptı ve Türkiye’de de birçok kez sahnelendi.

Bugün ise pandemi nedeniyle dijital olarak izleyiciyle buluştu oyun. Şiirleri nasıl belirlediniz diye sorduğumda kalbimle diyor Okur ve ekliyor, “Nâzım’ın şiirlerini okumaya dinlemeye her zaman olduğu gibi bugün de ihtiyacımız var. Bugünümüze yarınımıza adeta büyüteç tutuyor. Bunu seyircimizle paylaşmak, onu sahnede dile getirmek, ruhuna ortak olmak için bu oyunu sahnelemeye karar verdim.”

O kocaman bir dünyayı anlatmış dizelerinde, bizim ise Nâzım Hikmet’i anlatmaya kelimelerimiz yetmez tabii ki ama önce anlamak sonra anlatmak lazım elimizden geldiği kadar...

Okur, “Dünya var oldukça Nâzım Hikmet’te var olacak” diyor ve şöyle devam ediyor; “Nâzım Hikmet’in bütün evreni kaplayan o kadar kocaman bir yüreği var ki ağacı, toprağı, suyu, çocukları, tüm dünya halklarını sadece bu yüreğe sığdırmakla kalmamış, güzel Türkçemizle kelimelere dökerek tüm dünyaya armağan etmiş.” Kumbaravan’da gösterime giren, Taylan Aygar’ın müzikal testere ve viyolonsel ile eşlik ettiği oyunun biletlerine “Sanata Destek Dijital Dönüşümle” projesi kapsamında, “kumbaravan.com.tr” adresinden ulaşılabiliyor. İzleyici biletini aldıktan sonra istediği saatte oyunu çevrimiçi olarak izleyebiliyor.