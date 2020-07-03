Yurt dışından gelen üst düzey bürokratlara ücretsiz av iznine tepki yağıyor: Biz bu kadar düşmedik!

03 Temmuz 2020 Cuma, 13:17

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasa teklifine 'av turizmi' ile ilgili önemli bir madde getirildi.

Meclis Tarım Komisyonu'ndan geçen karara göre, yurt dışından gelen üst düzey misafirlere Türkiye'de ücretsiz olarak avlanma izni verilecek. Yabani hayvanlar, mala ya da cana zarar verdiği gerekçesiyle izinsiz avlanabilecek.

Öte yandan, bilimsel çalışmalara da özel av izni verilecek. Buna göre, bilimsel çalışmalarda yabani hayvanlar denek olarak kullanılabilecek.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Tarım Komisyonu'ndan geçen bu karara göre sert tepki göstererek, “Ücretsiz cinayet izni veriliyor. Yurtdışınızdan birileri gelecek, onlarla dostluk ilişkilerinizi güçlendirebilmek adına ülkenizdeki hayvanları ücretsiz olarak öldürteceksiniz. Bizler bu kadar düşmedik” dedi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan Özkan şunları kaydetti:

"HAYVAN ÖLÜMLERİNİ MEŞRULAŞTIRABİLMEK ADINA BİR POLİTİKA İZLENİYOR"

"Şu ana kadar yaban hayvanları deneye alınmamıştı. Yasaktı. Torba yasayla yaban hayvanlarının deneyine izin veriliyor. Biz hangi hastalığın çaresini, ilacını bulduk? Hangi tıbbi ilacı deney hayvanlarını kullanarak üretebildik? Hiçbiri. Şimdi hiçbirini yapamamışken deney hayvanlarına yaban hayatını da katmanın manası nedir? Tamamen hayvan ölümlerini meşrulaştırabilmek adına bir politika izleniyor.

"ÜCRETSİZ CİNAYET İZNİ VERİLİYOR"

Ücretsiz cinayet izni veriliyor. Yurt dışınızdan birileri gelecek, onlarla dostluk ilişkilerinizi güçlendirebilmek adına ülkenizdeki hayvanları ücretsiz olarak öldürtebileceksiniz. Bunu çok iyi bir şey gibi lanse ediyolar yazık. Bizler bu kadar düşmedik.

"HANGİ KURUM CANA VE MALA ZARAR VERMEYİ ÖLÇÜTLEYECEK?"

Biri dediki ‘şurda ayılar domuzlar vardı benim mısır tarlama zarar verdi’ veya ‘geçerken hayatımı risk etti’ İnsanların hayvanları öldürme duygularını tatmin edebilmek adına o kadar korkunç kararlar almışlar ki. Hangi kurum cana ve mala zarar vermeyi ölçütleyecek? Bu öldürülen hayvanın cana ya da mala zarar verdiğini köy muhtarı mı ölçütleyecek yoksa hayvanlarla hiç alakası olmayan Doğa Koruma Milli Parklar'ın şefi mi ölçütleyecek? Bugüne kadar yaban hayatından, orantıya vurduğunuz zaman kaç tane insan zarar gördü? Ama siz gider de keyfi yaban hayatın içerisine girer de o hayvanları rahatsız ederseniz, o hayvanları taşlarsanız hayvanın da elbette size bir tepkisi olacaktır. Ondan sonra zarar verdi diyeceksiniz hayvanı öldüreceksiniz. Yani bu tamamen hayvan öldürmeyi meşrulaştıran bir torba yasayla geçecek. Bunun geçmemesi için de bizler mücadelemizi vereceğiz.

“KOMİSYON TAMAMEN YANLIŞ BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR”

Hayvan Hakları Tarım Komisyonu tamamen yanlış bir karara imza atmıştır. İnsanlara şirin gözükmek için başka bir canlının hayatını sunamazsınız. İnsani etik değerlere de uygun değil. Yazıktır, günahtır. Anne midir, yavruları var mıdır, emziriyor mudur? Bilmeden o hayvanı orada küt diye öldüreceksiniz. Ya da yurtdışından gelen birilerine ‘can mı almak istiyorsun al o duyguyu tat o egolarına ulaş’ diye eline tüfek vereceksiniz hayvanlarınızı öldürteceksiniz. O hayvanlar sizin mahreminiz ya o ormanlar sizin mahreminiz.

"BU KARARIN ÇIKMASI İÇİN BİZ ÇAĞIRILMADIK"

Hangi STK'larla bir arada yaptılar av komisyonunu. Doğa ve çevre. Avcı doğa ve çevreyi mi katlediyor yalnızca? Avcı, doğaya ve çevreye mi nişan alıyor? Gidip ağacı mı vuruyor? Doğayı mı toprağı mı vuruyor? Sizin burada çağıracaksanız hayvan hakları savunucularını çağırmanız gerekirdi. En azından 3-4 tane STK çağırmaları gerekirdi. Ama naptılar, onları sevecek insanları çağırdılar. Hayvanların haklarını savunanları oraya çağırsalardı böyle bir karar çıkmazdı. Bu kararın çıkması için biz çağırılmadık. Çünkü bu konudaki görüşümüzü hep beyan ettik.

"KOLLUĞUN KORUYACAĞI HAYVAN KALMAYACAK"

Avla alakalı çalışma sürpriz oldu. Kolluğu dahi etkiledi. Kolluğun bir manası kalmadı. Kolluk oluşturuldu lakin çıkan kanunla kolluğun koruyacağı hayvan kalmayacak. Birileri bir yerde hayvanı vurdu kolluk gitti ‘bu hayvanı niye vurdun’ dedi. Dedi ki ‘canıma kast etti’ gören var mı yok, kamira var mı yok. Kolluk napacak hiçbir şey, Bu karar kolluğu da pasifize etti hiçbir anlamı kalmadı.