Yurt yaptırıp Diyanet’e kiralattı
AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile eski AKP Altındağ İlçe Başkanı İdris Atalay’ın kurucusu olduğu İnsan Vakfı için Tiryaki’nin belediyenin kasasından 14 milyon TL değerinde öğrenci yurdu, dükkân ve sosyokültürel tesis inşa ettiği ortaya çıkmıştı.
İnşaat tamamlandıktan sonra ise kurulan yurt İnsan Vakfı tarafından işletilmeye başlanmıştı.
Bu yurdun Veysel Tiryaki’nin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti üyesi olduktan sonra TDV’ye yaklaşık 90 bin TL’ye kiralandığı öğrenildi.
Yurt binasının Tiryaki, mütevelli heyetine girmeden önce de kiralanmaya çalışıldığı ancak fiyat konusunda anlaşılamadığı öğrenildi.
TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Yavuz Kocamış gazetemize yaptığı açıklamada söz konusu yurdun kiralandığını doğruladı.
Yavuz Kocamış, “İnsan Vakfı, Veysel Tiryaki’nin değil. Biz sadece söz konusu yurdu değil, 2019 yılında 20 ilde yurt kiraladık. Bu yurt da onlardan birisi” dedi.
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