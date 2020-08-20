Yurtdışına çıkışlarda istenen Covid-19 test ücretine yüzde 130 zam!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:51

Yurtdışına çıkacaklardan istenen PCR (covid-19) testi için alınan ücret yüzde 130’luk zamla 110 liradan 250 liraya yükseltildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Enflasyonda tek haneli rakamlardan bahsedilirken gurbetçiye zam yapılması salgın fırsatçılığıdır. Hesapsız kitapsız harcamaların bedelini gurbetçiye yıkmaktan artık vazgeçilmelidir” dedi.

Çakırözer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Türkiye’den yurtdışına çıkışlarda istenen test ücretlerine yapılan zammı gündeme getirdi. Test ücretinin 110 liradan 250 liraya çıkarılmasının gerekçesini soran Çakırözer, kaç kişiden test ücreti alındığını ve ne kadar test ücreti toplandığını sordu.

“HESAPSIZ HARCAMALAR, GURBETÇİYE YIKILAMAZ”

Çakırözer, önergesinde şu sorulara yer verdi:

* Türkiye’den yurtdışına çıkışlarda istenen test ücretlerinin 110 liradan 250 liraya çıkarılmasının gerekçesi nedir? Salgın fırsata mı çevrilmek istenmiştir? Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapanlar için de zorunlu test uygulaması yapılmakta mıdır? Bu testlerden ücret alınıyor mu?

* Türkiye’de hiçbir yurttaştan para alınmazken gurbetçilerden alınan bu test ücretleri Anayasa’da vurgulanan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmekte midir?

* Türkiye’yi ziyaret eden gurbetçilerden, ülkede bulundukları süre zarfında Covid-19 şüphesiyle başvurdukları sağlık merkezlerinde kendilerine yapılan koronavirüs testi nedeniyle de herhangi bir ücret alınmakta mıdır?

* Sınır kapıları açıldığı tarihten itibaren Türkiye’ye Türkiye kökenli kaç yurttaşımız giriş yapmıştır? Test ücreti uygulamasının başladığı tarihten soru önergesinin yanıtlanacağı tarihe kadar kaç kişiden test ücreti alınmıştır? Bu tutarın toplamı nedir?