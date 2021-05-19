Yurtdışında çalışanlar için en iyi ülkeler sıralandı: Türkiye en kötü 10 ülke arasında

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:15

InterNations'ın yayımladığı "The Expat Insider 2021" isimli raporda yurtdışında yaşamak için en iyi ve en kötü 59 ülke sıralandı. En yaşanır ülke Tayvan çıkarken Türkiye 52. sırada yer aldı.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre; yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı, bireysel finansman, iş güvenliği, çalışma saatleri, kariyer tatmini gibi pek çok kriterin dahil edildiği sıralamada Tayvan'ı Meksika, Kosta Rika, Malezya, Portekiz ve Yeni Zelanda izledi. Listenin son üç sırasındaysa Güney Afrika, İtalya ve Kuveyt yer aldı.

Bununla birlikte her ne kadar Meksika listenin ikinci sırasında bulunsa da yerleşim kolaylığı endeksinde ilk sırada geliyor. Söz konusu sonuçlar tüm değerlendirmeler bir araya getirildiğinde ortaya çıksa da ayrı ayrı endekslere bakıldığında sıralamaların değişebildiği göze çarpıyor.

KİŞİSEL MUTLULUK SIRALAMASINDA TÜRKİYE 47. ÜLKE

Türkiye yaşam kalitesi sıralamasında 35. ülke olurken boş zaman seçenekleri açısından 21. sırada bulunuyor. Öte yandan kişisel mutluluk sıralamasında 47. sıraya kadar geriliyor.

Türkiye seyahat ve ulaşım sıralamasında 21. sırada yer alarak Birleşik Krallık, Belçika, Norveç, ABD gibi ülkeleri geride bırakırken güvenlik sıralamasındaysa 47. basamakta bulunuyor.

Evde hissetme endeksinde Türkiye 29. sırada yer alırken arkadaş bulma kriterine göreyse 25. ülke.

Son olarak Türkiye yerleşme kolaylığı sıralamasında 32., bireysel finansman sıralamasında 44., yurtdışında çalışma endeksindeyse son sırada yer alıyor. Bu endekste; yurtdışında çalışma sıralamasında kariyer beklentileri ve tatmini, çalışma ve boş zaman dengesi, gelir gider dengesi ve iş güvenliği gibi kriterler yer alıyor.

ASYA KAPLANLARI ŞAŞIRTTI

Araştırmaya katılanlara Kovid-19'un hayatlarında yarattığı etkiler de soruldu. Ankete katılanların yarısından fazlası pandeminin yeniden yerleşim planlarını ya da mevcut durumlarını doğrudan etkilemediğini belirtti.

Bununla birlikte Asya Kaplanları olarak tanımlanan ülkelerin birbirinden epey farklı sonuçlar alması dikkat çekti. Genel değerlendirmede Hong Kong 46 sırada yer alırken Singapur 13. sırada, Güney Kore 47. sırada Tayvan ise ilk sırada bulunuyor.