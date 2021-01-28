Yurtdışında yaşayan Türkler için ‘vergi ve ceza’ gündemdeydi

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Ertelemeyi ilk kez TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında duyuran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Şu anda hiçbir ülkeyle bu bilgileri paylaşmadık ve önümüzdeki yakın dönemde de pandeminin getirdiği zorluklar sebebiyle paylaşamayacağımızı muhataplarımıza ilettik” dedi.

Türkiye, 2011 yılında taraf olduğu “Vergi Konusunda Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” kapsamında 2018 yılından itibaren vergi kaçakçılığıyla mücadele için diğer ülkelerle otomatik finansal bilgi paylaşımına başlamayı taahhüt etmişti. Uygulama, yurtdışında yaşayan 5 milyondan fazla Türk vatandaşını da yakından ilgilendiriyor. Yurtdışında yaşayıp Türkiye’deki gelir ve finansal varlıklarını bulundukları ülkeye beyan etmemiş olan Türk vatandaşlarının, otomatik bilgi paylaşımı üzerinden bu gelir ve varlıklarının ortaya çıkması durumunda vergi ve cezayla karşı karşıya kalabileceği endişesi doğmuştu.

Bu endişelerin kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili hazırladığı rehberde 2019 verilerinin 2020 yılı sonunda 54 ülkeyle paylaşılacağını, bu yıl ise paylaşım yapılacak ülkeler arasında yurtdışında Türk vatandaşlarının en çok bulunduğu 5 ülke olan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya’nın bulunmadığını açıklamış, ancak bilgi değişiminin zaman içinde anlaşmaya taraf tüm ülkeleri kapsayacağını duyurmuştu. Buna karşın 2020 sonunda bilgi paylaşılacak 54 ülke arasında İngiltere, İsveç, Danimarka gibi Türk göçmenlerin yoğunlukta olduğu ülkeler de bulunuyordu.

Rehberde Türkiye’nin bilgi paylaşımı taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda OECD Avrupa Birliği nezdinde vergisel açıdan işbirliği yapmayan ülkeleri kapsayan “kara liste” uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

‘ERTELEME YETMEZ’

Komisyon toplantısında konuyla ilgili konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise salgın gerekçesiyle ertelemenin yeterli olmadığını, yurtdışındaki vatandaşların konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmediğini, ayrıca Türkiye’nin çok sayıda vatandaşı yurtdışında yaşayan bir ülke olarak anlaşmayla ilgili imtiyaz talebinde bulunması gerektiğini belirtti.