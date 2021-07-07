Yurtiçi Kargo yasak tanımadı işçi çıkartmaya devam etti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:14

Sendikal sebeplerle işçi çıkardığı mahkeme kararlarıyla tescillenen ve bugüne kadar onlarca işçiyi işten çıkaran Yurtiçi Kargo, işten çıkarma yasağının sürdüğü tarihlerde 6 işçiyi daha işten çıkarttı.

Haksız ve hukuksuz uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Yurtiçi Kargo işvereni, işçi kıyımı yapmaya ve sendika karşıtı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı tarihlerde 100’ü aşkın işçinin işine son veren Yurtiçi Kargo işvereni, son olarak sendikamız üyesi 6 işçiyi daha işten çıkardı.

Yurtiçi Kargo, bundan önce de kendi işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilen Veysel Dönmez adlı üyemizi işten çıkartmıştı. Dönmez’le ilgili açılan işe iade davasında mahkeme işe iade ve sendikal tazminata hükmetmişti. İstanbul 28. İş Mahkemesi’nde 30.03.2021 tarihinde görülen davada Mahkeme, Dönmez’in ‘sendikal nedenle’ işten çıkarıldığına, asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine karar vermişti. Yurtiçi kargo ile ilgili buna benzer çok sayıda dava bu şekilde sonuçlanmıştı.

Mahkeme kararlarına ve pandemi sürecindeki işten çıkarma yasağına rağmen Yurtiçi Kargo işvereni, işten çıkartma yasağının bitmesine birkaç gün kala 6 üyemizin daha işine son verdi. İşten çıkarılan işçilerle ilgili sendikamız avukatlarınca işe iade davaları açıldı.

Hakan ve Süleyman Bekdemir adlı kardeşler Yurtiçi Kargo’da aynı gün işten çıkarıldı



‘BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK’

Yurtiçi Kargo’nun Giyimkent Şubesinde 24 Haziran tarihinde, kardeşi Süleyman Bekdemir ve aynı işyerinden iki işçi arkadaşı ile birlikte işten atılan Hakan Bekdemir, işverenin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarma yaptığını belirtti. İşe iade davası açmak için sendikamıza başvuran Bekdemir başından geçenleri şöyle anlattı; “Sabah işime gidip mesaimi tamamladım. Akşam saatlerinde işveren beni ve kardeşimi odasına çağırarak ‘sıkıntınız nedir’ diye sordu. Biz de maaşlarımızın düşük olduğunu söyledik. Sendika üyeliğimizi kastederek bu şartlarda bizimle çalışmak istemediğini söyledi, biz ise çalışmak istediğimizi söyledik. Tazminatlarımızı alıp gitmemizi, önümüze sürdüğü kağıdı imzalamamızı istedi. Ancak kabul etmedik, kağıdı imzalamadık. Kapıdan çıkınca SGK’dan çıktığımıza dair telefonlarımıza mesaj düştü. Bu mesajla işten atıldığımızı öğrendik”

Yurtiçi Kargo’da dokuz yıldır kurye olarak çalıştığını belirten Bekdemir, son dört yılda ücretlerinde hiçbir iyileştirme yapılmadığını belirtiyor. İşten atılmadan bir ay önce sendikaya üyeliğini gerçekleştirdiğini belirten Bekdemir bu tarihten sonra işverenin, asıl işi olan kuryelik dışındaki yükleme boşaltma gibi işleri de yaptırdığını ifade ediyor.

Babasının da eski Yurtiçi Kargo çalışanı olduğunu ve buradan emekli olduğunu anlatan Bekdemir, “Babamdan, kardeşimden ve benden performansımıza dair bir şikayetleri hiçbir zaman olmadı, bu aileden memnun olduklarını belirtiyorlardı her seferinde ancak biz haklarımızı istediğimizde kendimizi kapının önünde bulduk. Demek ki memnuniyet bir yere kadarmış, işçinin örgütlenmesini istemiyorlar” dedi.

Evli ve bir çocuk babası olan Bekdemir, “Biz yanlış bir şey yapmadık, yasal hakkımızı kullanarak sendikaya üye olduk. Bu haksızlığın giderilmesini ve bir an önce işe dönüşümün yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Yurtiçi Kargo Bayrampaşa şubesinde kurye ve ayrıştırıcı olarak çalışan Cengiz Hoşafçı da Bekdemir kardeşler, Bayram Kor ve Aydın Deniz Baysel adlı işçi ile birlikte müdürün odasına çağrıldıklarını ve müdürün yollarımızı mecburen ayıracağız dediğini, niye diye sorduklarında ise bir cevap alamadıklarını belirtiyor. Önüne sürdükleri kağıdı imzalamadığını belirten Hoşafçı, daha sonra gelen bir mesajla 04 kodu ile işten çıkarıldığını anlatıyor.

Özellikle genç işçiler olarak örgütlenme konusunda istekli olduklarını belirten Hoşafçı “Biz kanunun bize verdiği haklarımızı kullanmak istiyoruz. Tüm engellere rağmen sendikal örgütlenmemizi sağlamaya kararlıyız” dedi.

Kocaeli Vezirçiftliği Şubesinde kurye olarak çalışan sendikamız üyesi Furkan Yay da iki yıla yakın bir süredir çalıştığı firmada, sendikaya üye olduktan bir süre sonra 07 Haziran 2021 tarihinde işten çıkarıldığını anlattı.

BAŞKAN ÖZTÜRK: YURTİÇİ KARGO İŞVERENİNİ İŞÇİLERİN ANAYASAL HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olduklarını, işverenin anayasal haklara saygı göstermek zorunda olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin en eski kargo firmalarından olan Yurtiçi Kargo’nun 1982 yılında Arıkanlı Holding çatısı altında kurulduğunu, bugün 33 Aktarma Merkezi, 18.000’den fazla çalışanı ile sektörün en önemli oyuncusu olmayı sürdürdüğünü hatırlatan Genel Başkan Öztürk, Yurtiçi Kargo’nun bu konuma gelmesinde günde 12 saati bulan bir çalışma ve yoğun bir emek sömürüsünün olduğunu belirtti.

Yurtiçi Kargo’yu yasadışı çalışma koşulları dayatmaktan, baskı, tehdit ve sendikal nedenle işçi çıkarmaktan vazgeçmeye davet eden Genel Başkan Öztürk, “Çalışma koşullarının düzeltilmesini, sosyal ve sendikal hakların tanınmasını talep eden işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmaya devam ediyorlar. Tehdit ve baskılarınız hiçbir işe yaramayacak. Yurtiçi kargo işçileri de tıpkı DHL, UPS ve Aras işçileri gibi, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar her türlü yasal ve meşru araçları kullanacaktır. Biz sendikaları olarak mücadele etmeye ve işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz, kargo işçileri haklarına kavuşana kadar bundan vazgeçmeyeceğiz.”