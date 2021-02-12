Yurtseverliğin ve insanlığın öyküsü
“Kedilerin Kaleminden Okuyun Bizi; kedilerle haşır neşir olmuş bir çift olarak hem kedilerle geçirdiğimiz yılları onların gözünden aktardığımız hem de kendi serüvenimizi kedi filtresinden geçirerek anlattığımız iki kutuplu bir otobiyografi oldu” diyor Emekli Büyükelçi Pulat Tacar kitabında. Sonra da kalemi kedileri Dummi, Dreki, Jerome, Mutzi, Kedi Prenses Marie Louise, Kısmet,Wotan, Sami, Mutzi, Ballı Mutti’ye bırakıyor.
Neler anlatmıyor ki kediler bize! Kedilerin anlattığı detaylarda müthiş bir serüvene ve tarihte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. ‘Yaşam Bir Rüyadır’ adlı nehir söyleşi kitabında paylaşılan bazı anılar kedilerin gözünden, arka sahneleriyle farklı bir yorumla okurla buluşuyor.
Kedi Dreki insan anne-babasının evlenme hikâyesini, Pulat babasının mesleğinde yabancılarla evlenmeye izin verilmediğini ve Selda annesinin Viyana’da doğmuş olmasından dolayı birlikte yaşamalarının uygun görülmediğinden evlenme izni alana kadar karşılaştıkları engelleri ve her şeyin üstesinden nasıl gelip de on altı yıl sonra sade bir törenle evlendiklerini anlatıyor. Sevgi ve saygıyla dolu, uzun bir birlikteliğe tanık ediyor.
Daha sonra çeşitli görev yerlerine ve ülkelere doğru yolculuklara çıkarıyor okurları. Bu sırada kediler anne-babalarına nasıl eşlik ettiklerini, ülkelerin kedilerin girişine ilişkin farklı uygulamalarını, karantina zorluklarını anlatıyor.
Kedi Dreki’nin dilinden, Büyükelçi Pulat Tacar’ın mesleğini yerine getirirken yaşadıklarından; ülke tarihindeki önemli bazı olaylar ve kişilere ilişkin yaşam dersleriyle dolu anılarını dinliyoruz: Türkiye için hep ilkleri gerçekleştiren Pulat babanın Endonezya Büyükelçiliği sırasında ilk Büyükelçilik binasını yaptırmak içi harcadığı çabaya… Selda annenin Çin resmiyle ilgili çalışmalarına… O yıllarda Kenan Evren’in Endonezya’ya yaptığı ziyarete… Ve kendisinin Cakarta’da yaşama veda edişine tanık oluyoruz.
Daha sonra kalemi alan Jerome da, ebeveynleri Pulat ve Selda’nın Brüksel de geçen Avrupa Birliği Daimi Temsilcilik günlerinde ve donmuş AT-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlatılması için harcadıkları çabalardan söz ediyor.
Anlatıcı kediler okura sürekli sürpriz yapıyor, tanıdık birçok isimle olan anılarından bahsediyor. Bilge Karasu, Talat Halman, Bülent-Rahşan Ecevit, Turgut Özal, Tansu Çiller şaşırtan olaylar ve anılarla karşımıza çıkıyor. UNESCO Temsilciliği günlerinden, Uluslararası Hoşgörü Yılı organizasyonuna, turizm ve arkeolojiden, müzik ve resme, Bodrum’daki yaşama ve kedilere ilişkin daha pek çok anı paylaşılıyor.
Kedilerin Kaleminden Okuyun Bizi; her anı gerçek, her şeye karşın yaşamdan keyif alan örnek bir çiftin, sadakatin, başarının, yurtseverliğin ve insanlığın öyküsü.
Kedilerin Kaleminden Okuyun Bizi / Selda Sylvia Tacar, Pulat Tacar / Gece Kitaplığı / 184 s.
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