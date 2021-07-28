Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurttaki son hava durumu verilerini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun’un doğusu ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Az bulutlu 36
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29
Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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