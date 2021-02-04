Yurttaş, 1 milyar dolarlık döviz sattı
Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 235 milyar 56 milyon dolara geriledi.
Kurdaki geri çekilmenin sinyallerinin başladığı geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı hem tüzel kişilerin hem de bireysellerde azalma gösterdi. 15 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında çözülme yaşanmıştı.
Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 22 Ocak haftasındaki 236 milyar 106 milyon dolardan 235 milyar 56 milyon dolara indi. Ocak ayının son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını azalttı.
28 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 487 milyon dolar azalarak 149 milyar 521 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 563 milyon dolar artarak 85 milyar 535 milyon dolara indi.
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Önce mevcut anayasaya uy
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat cezası
Video Haberler
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Önce mevcut anayasaya uy
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat cezası