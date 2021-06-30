Sıfır araba aldı, çilesi bitmedi

30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:17

İstanbul'da yaşayan bir yurttaş, 31 Mayıs 2020 tarihinde 125 bin liraya satın aldığı otomobilin 1300 km sonra arıza yapması sonucu çekici ile otomobili yetkili servise götürdü. Yetkili servis otomobile gaz yememe arızası teşhisi koydu ve otomobil tamir edilmesinin ardından Yüksel Aydınoğlu'na teslim edildi.

Aracını yetkili servisten teslim alan Yüksel Aydınoğlu, otomobilin 2 gün sonra yine aynı arızayı vermesi sonucu tekrardan teslim aldığı yetkili servise gitti. Ardından ise sıfır aldığı otomobili defalarca "motor ikaz lambası" yanık şekilde aynı servise götürüldü. Aydınoğlu, aracını götürdüğü yetkili servisten aldığı "yurt dışından parça" bekleniyor yanıtının ardından aracına hiçbir müdahale yapılmadan teslim aldı.

TEBLİGATIN ARDINDAN "PARÇA GELDİ" TELEFONU

Yaşadığı mağduriyetler bitmeyen Yüksel Aydınoğlu, aracı aldığı bayiye ve markanın genel merkezine aracının yenisi ile değiştirilmesi talebiyle noter kanalıyla tebligat gönderdi. Tebligat şirket tarafından teslim alındıktan sonra Yüksel Aydınoğlu, hem markanın müşteri hizmetleri hem de markanın yetkili servisi tarafından aranarak parçanın geldiğinin söylendiğini ifade etti. Markanın müşteri hizmetleri Yüksel Aydınoğlu'na sıfır aldığı ve sadece 1300 km yol katettiği aracın ya tamir edilebileceği ya da ikinci el fiyatından marka tarafından geri alınabileceği bilgisini iletti. Henüz aracı 1300 km olduğu için bu teklifleri kabul etmeyen Yüksel Aydınoğlu, şirkete aracının sıfırı ile değiştirilmemesi halinde hukuki süreci başlatacağını aktardı. Şirket tarafından bir şey yapılmamasının ardından hukuki süreç başladı.





BİLİRKİŞİ "AYIPLI (GİZLİ) MAL" DEDİ

Hukuki sürecin başlamasının ardından atanan bilirkişi aracın "ayıplı (gizli) mal" olduğu raporunu sundu. Raporda "Otomobilin maldan yararlanmayı engelleyen, kullanım kaynaklı olmayan, üretim kaynaklı, basit müdahale ile onarılabilmesi mümkün görülmeyen, satın alınma esnasında makul gözlem ile anlaşılması mümkün olmayan, seyir esnasında can güvenliği ve mal emniyeti açısından risk yaratan mevcut arızası nedeniyle 6502 sayılı T.K.H.K 8. maddesi kapsamında AYIPLI (GİZLİ) MAL olarak değerlendirilmesi gerektiği" bilgisine yer verildi. Aynı raporda "6502 sayılı T.K.H.K 13. maddesi kapsamında AYIPLI HİZMET olarak değerlendirilmesi gerektiği bahse konu olan arızanın onarımı sonrasında araçta değer düşümü oluşmamasının beklenen bir durum olmadığı" bilgisine de yer verildi.





Araçta bulunan arızayı tespit eden bilirkişi, raporunda "Otomobilin yol testi esnasında birden fazla arıza uyarısını sürücü bilgi ekranına yansıttığı, seyir halinde olmasına rağmen gösterge panelinde hız ve motor devri göstergesinin işlev dışı kaldığı, çalışmaz hale geldiği ve CAN iletişiminin kesildiği tespit edilmiştir" bilgisine yer verdi