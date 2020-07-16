Yurttaş kredi çekip altın almaya başladı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 15:29

Mevduat faizlerindeki düşüş, kurlardaki belirsizlikle beraber yatırım olanaklarının sınırlandığını düşünen vatandaş tercihini güvenli liman olarak gördüğü altından yana yapıyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN MI?

Kapalıçarşı esnaflarından Akif Türker pandemi sürecinde vatandaşın yoğun olarak altına yatırım yaptığını vurgularken, "ihtiyaç kredisi faizlerindeki indirimde vatandaşı altına yöneltti" dedi. Akif Türker, "Vatandaş çektiği krediyle fiziki altın satın alıyor ve pandemi döneminden önceye göre daha fazla yatırımlık altın satışı yapılıyor. Vatandaş ortalama kilogram fiyatı 300 bin TL'den alım yapmaya başladı, şu anda kilogram fiyatı ortalama 400 bin TL'leri buldu" dedi.

Kuyumcu esnaflarından Ali Vurmaz ise şu dönemde fiziki altın talebine ilginin çok arttığını, üretimin normal zamanlara göre daha fazla olduğunu ,vatandaşın altında sürekli yükseliş beklentisi içinde olduğunu, altın almadan önce gelip fiyat sorduklarını daha sonrada banka kredi kartlarıyla taksitli nakit avans çekip yatırımlık altın aldıklarını dile getirdi.

KREDİ MALİYETLERİ ALTIN ALIRKEN HESAPLANIYOR MU?

Kapalıçarşı da alışveriş yapan vatandaşlardan bir tanesi, iki kez kredi kartından taksitli nakit avans kullandığını, ilk seferinde 12 ay geri ödemeli 10 bin TL çekerek çeyrek altın aldığını, bankaya 12 ayda 800 TL faiz ödeyeceğini ama çektiği, altının değerinin 14.300 TL’ye yükseldiğini görünce tekrar kredi kartından 7000 TL’lik nakit avans çekerek altına yatırdığını söyledi.

KREDİ ÇEKEREK ALTIN ALMAK RİSKLERİ NELERDİR?

BloombergHT'den Burak Karagöz'ün haberine göre, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "İnsanlar ekonomik olarak kendilerini korumak için kısa vadeli kazanç amaçlı değişik yöntemler uyguluyorlar, bunlardan biri de faizlerin düştüğü bu ortamda ve altının da hızlı yükselmesinin etkisiyle bankalardan tüketici kredisi kullanıp altın almak. Bu kredinin ödeme vadesi geldiğinde de taksidi oranında altın bozdurarak taksitleri ödüyorlar ve tüketici kredisinin faizini de karşılayıp kar etmeyi planlıyorlar" dedi.

Bankalar tüketici kredisi kullandırdığı için memnun,vatandaş da altındaki yükselişi baz alarak piyasaların durgun olduğu bu dönemde bu yöntemle gelirlerini artırmaya çalışıyor.

Bu tür bir yatırım riskli bir yöntem, zira altının sürekli yükseleceği tartışma konusu ancak vatandaşlar risk almaya devam ediyorlar. Sonuç olarak altın düşerse, hem kredi faizini ödemek zorunda kalacaklar hem de altından bir kazanç elde edemeyecekler.