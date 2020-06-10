Yurttaşın doğalgaz faturası borcu 2 milyar lirayı buldu

10 Haziran 2020 Çarşamba, 14:43

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB’un Türkiye Doğal Gaz Meclisi haziran toplantısı yapıldı. Toplantıda, doğal gaz sektöründe yaşanan gelişmeler, salgın dönemi, tahsilatlar ve yatırımlar değerlendirildi.

GAZBİR Başkanı ve Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, mart ayında başlayan salgınla birlikte tahsilatların düştüğünü vurguladı.

Arslan, 2020 yılı ocak ayında tahsilatın yüzde 99.8 olduğunu belirterek, “Martta tahsilat yüzde 85’e, nisanda yüzde 80’e geriledi. Mayısta bir miktar arttı ve yüzde 88 oldu” dedi.

TAKSİTE BAĞLANMALI

Arslan, salgın dönemi olarak anılan mart, nisan ve mayıs aylarında tüketicinin 1.5-2 milyar TL’lik borcu biriktiğini belirtti. Bu durumun sektörün üzerine önemli bir finansman yükü oluşturduğunu anlatan Arslan, ödeme alışkanlıklarının eski haline getirilebilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, peki, tüketicinin bu tutarlara ulaşan borcu nasıl ödenecek? 2 milyar TL’ye ulaşan borçların ödenebilmesi için taksit ya da düşük faiz seçeneklerini içeren kampanya beklentisi arttı. Sektör kaynakları da bu yönde bazı adımlar atılmasının hem aboneleri hem de gaz şirketlerini rahatlatabileceğini ifade etti.

Toplantıda, gaz sektörüne yönelik yatırımlarla ilgili de sunum yapıldı. Buna göre sektöre, 2019 yılında 1.1 milyar TL yatırım yapıldı. Türkiye’de, 66.4 milyon kişinin gaz kullanabilecek durumda olduğu, halen 52.2 milyon kişinin aktif gaz kullandığı belirtildi. Konutlarda, abone sayısındaki artışa bağlı olarak tüketim de artıyor. Gaz santralının tüketimi azalıyor.