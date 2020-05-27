Yurttaşın market dışı alışverişi canlanıyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı’nın (TEPAV) , güncel “COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi” bültenine göre, banka kartı ve kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalar, 15 Mayıs haftasında 8 Mayıs haftasına kıyasla yüzde 4 artarak 17.3 milyar lira oldu. Ancak bu harcamalar Covid-19 öncesini ifade eden 13 Mart haftasına göre halen yüzde 19 geride. O hafta yapılan harcamalar 21.3 milyar liraydı. Ayrıca 15 Mayıs haftasında 8 Mayıs haftasına göre işlem adedi de yüzde 10 artarak 99 milyon oldu.

AVM’ler 11 Mayıs’ta açılmasına rağmen en büyük alışveriş kalemi olan market ve AVM’de 15 Mayıs haftasında değişim olmadı. En fazla oransal artış ise havayolları (yüzde 51), BES (yüzde 43) ve araba kiralamada (%43) görüldü. 15 Mayıs haftasında, sınırlı sayıda harcamada azalış görülürken en fazla azalış (yüzde) benzin ve yakıt istasyonlarında.