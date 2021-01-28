Yurttaşlar, aile hekiminden devlet hastanesine ücret ödemek zorunda

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

AKP iktidarının “ücretsiz sağlık” vaadi, 19 yılın sonunda borç ertelemelerine dönüştü. Son yapılan Genel Sağlık Sigortası borcu ertelemesiyle, yurttaşlar 1 yıl daha sağlık hizmeti alabilecek. Ancak 1 yılın sonunda primini ödeyemeyenler, 50 TL ile başlayan muayene ücretlerini ve birikmiş borçlarını ödemek zorunda kalacak.

AKP’nin 19 yılda en çok gündeme getirdiği konulardan biri sağlık hizmetleri oldu. Sağlığa ilişkin sık sık açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza testten teşhise, tedaviden ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk” gibi ifadeler kullandı. Ancak Türkiye’de sadece aile hekimine muayene olanlardan bile 3 TL’lik bir muayene ücreti alınıyor. Devlet hastanelerinde muayene ücreti ise herhangi bir sağlık güvencesi varsa, her bir muayene için 6 TL olarak ödeniyor. Bu ücret yurttaşlardan eczanelerden ilaç alınırken tahsil ediliyor. Eğer aktif sosyal güvence yoksa, devlet hastanesinde muayene olunabiliyor. Ancak bunun için sigortasız devlet hastanesi muayene ücretini ödemek gerekiyor. Sigortasız hasta muayenesinin devlet hastanesinde ücreti, 2021 yılı için yaklaşık 50 TL. Genel Sağlık Sigortası’nın primi de 2021 yılı için 107,33 TL.

BORÇLAR SADECE ERTELENDİ

Türkiye’de 4 milyona yakın insan, 2021 yılı için belirlenen Genel Sağlık Sigortası primini ödemekte zorluk çekti. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılan yurttaşlar, sağlık hizmeti alamadığı için duruma tepki gösterdi. Buna karşın Erdoğan tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastanelerimdeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceği bildirildi. Böylece, borçlar bir yıl ertelenmiş oldu. Ancak 2022 yılında yurttaşlar, sağlık hizmetine ulaşabilmek için yine birikmiş borçlarını ödemek zorunda olacak.

Öte yandan sosyal güvencesi olmayanlar devlet hastanesinde kan testi, MR çekilmesi veya ultrason gibi testlerin yapılması için fazladan ücret ödemek zorunda. Sosyal güvencesiz bir yurttaşın, 50 TL’lik muayene ücretinin yanında 20 TL’ye kadar ulaşan kan testi ücretini de ödemesi gerekiyor. Ultrason ücreti ise 20-25 TL arasında değişiyor. MR çektirmek için de ortalama 60 TL daha vermek gerekiyor. Sosyal güvencesi olanlar ücretsiz ameliyat olabiliyor ancak güvenceniz yoksa olacağınız ameliyata göre ödeyeceğiniz fiyat değişiyor.

‘HASTA ALT BEZİ ALMAK DA SORUN’

“Ücretsiz sağlık” iddiasını değerlendiren Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur, “Bu iddianın bir gerçekliği yok. ‘Ücretsiz sağlık’ söyleminin gerçek olmadığını en basitinden aile hekimi için kesilen muayene ücretinde bile görebiliyoruz” dedi. Bunların yanında sorunlarına çözüm bekleyen ağır hastalar olduğuna da dikkat çeken Beytemur, “Bazı hastaların çok büyük sorunlar var. Örneğin, hasta alt bezi almak. Sosyal medyada, hastasına alt bezi almak için yardım isteyen insanları görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.