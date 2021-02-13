Yurttaşlar aşı randevusu için ALO 182’ye ulaşamıyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:30

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alınmak istendiğinde ise dün yurttaşın karşısına “Error” yazısı çıkıyordu. Geriye tek yol kalıyor: e-Nabız. Ancak bunun için de “e-Devlet” uygulaması gerekiyor. Oysa yaşlı yurttaşların birçoğunda “e-Devlet” yok. Aşı için önce 65 yaş üstü yurttaşların “e-Devlet” üyesi olması gerekiyor. Çoğu kez de bunu yaşlı yurttaşın varsa çocukları gerçekleştiriyor. Sonuç olarak aşı randevusu alabilmek için bile uğraşmak gerekiyor. Randevu alabilen yurttaş, aile sağlığı merkezlerinde çoğunlukla aşı bulunmadığı için hastanelere yönlendiriliyor. Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekirken aşı için hastanelere gitmek zorunda kalınıyor. l ANKARA