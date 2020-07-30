Yurttaşlar Kanal İstanbul’a itiraz etti: İstanbul’u kurtaralım

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Üyeler planlara itiraz etti. Ataşehir’de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde toplanan üyeler “Pandemide biz yaşam, onlar rant peşinde” ve “Ya Kanal ya İstanbul” yazılı dövizleri taşıdı.

Üyeler binaya tek tek girerek imar planlarına itiraz dilekçelerini sundu. Grup adına okunan ortak basın açıklamasında “Katarlılara imar, vatandaşa kamulaştırma” denildi. Yurttaşların koronavirüs koşullarında yaşamaya çalıştığı belirtilen açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var gücüyle Yenişehir dediği ‘Rant Projesi’ için çalışıyor. ÇED olumlu kararına yönelik binlerin, on binlerin itirazını bir kalemde reddeden, asli görevi kamu yararını gözetmek olan bakanlık, ‘Rant Kanalı Projesi’nde ayrıcalıklı bir kesimi zengin edecek yeni bir aşamayı utanmadan ilan ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine yönelik itirazlara yanıt dahi verilmediği anlatılarak “Bakanlık; Yenişehir adını verdiği bu talan projesi ile Sazlıdere Su Havzasından Karadeniz’e uzanan köylerin, tarım alanlarının, meraların, ormanların üzerine lojistik tesisler, turizm alanları, ticaret alanları, fuar alanları, konut alanları ve Karadeniz kıyısına milyonlarca metrekare dolgu alanı planlıyor” denildi.

İMAMOĞLU: ÇILDIRMIŞ BİRİLERİNİN PROJESİ

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinden en fazla etkilenecek bölgelerin başında gelen Yeniköy ve Karaburun’da incelemelerde bulundu. Yurttaşlarla buluşan İmamoğlu, “Bu işi destekleyen, ‘Mutlak olsun’ diyen, iktidar adına çalışan bir avuç insanın bu projeyi ne için istediklerini anlayabilmiş değilim. Devleti yöneten, milletinin cebine girecek parayı düşünür. Bu, çıldırmış birilerinin yaptığı bir proje. İstanbullunun haberi yok. Kimin malına, ne yapıyorsun kardeşim sen” dedi. Bu arada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul projesi planlarıyla ilgili itiraz dilekçesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Kaftancıoğlu, “Rant ve İstanbul’a ihanet projesini emin olun yaptırmayacağız” dedi.