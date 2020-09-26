"Sahile uzanan borulardan gaz ve yanık kokusu geliyor" iddiası
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki kıyı şeridinde koku yayan borular, yurttaşları endişelendirdi. Toprak ve deniz altında olması gereken borular kumsal boyunca uzaması ve kötü koku yayması yurttaşları tedirgin etti.
Tekirdağ'da kıyı boyunca uzanan borulardan gelen koku, yurttaşları isyan ettirdi. Yurttaşlar, deniz açığında inşa edilen platforma döşenen borulardan dün gece itibariyle yanık ve gaz kokusu aldığını öne sürdü.
Doğal yaşamı da tehdit eden borular, Marmaraereğlisi Sultanköy sahili boyunca yayılıyor. Toprak ve deniz altında olması gereken borular kumsal boyunca yayılması ve kötü koku yayması yurttaşları tedirgin etti. Söz konusu boruların bu şekilde açığa çıkmasının doğayı ve kendilerini tehdit ettiğini savunan yurttaşlar, bu olayın bir an önce çözülmesini istiyor.
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