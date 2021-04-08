Özel aşı turları düzenleniyor: Yurttaşlar, Sputnik V aşısı için Moskova’ya gidiyor!
Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın kuruluşu Zvezda televizyonunun aktardığına göre, Türkiye'den Rusya'ya aşı turu düzenlendiği belirtildi. Turun ücretinin bin 100 ABD doları (8 bin 980 TL) olduğu aktarıldı.
Türkiye’den yurttaşlar Rusya’da Sputnik V aşısını yaptırıyor. Yurttaşların, Sputnik V aşısını vurulabilmeleri için Rusya'nın başkenti Moskova’ya özel turlar düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın kuruluşu Zvezda’ya konuşan Türkiye Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, “Moskova’ya 2 günlüğüne uçuyoruz, otele yerleşiyoruz. Türkçe bilen bir rehber bize eşlik ediyor. Her şey sıradan biçimde ilerliyor, gezi yapılıyor, şehri görüyoruz, dönüş öncesinde de aşı yaptırıyoruz. 28 gün sonra aşının ikinci bileşenini yaptırmak için tekrar geliyoruz. Böyle bir turun ücreti bin 100 ABD doları (8 bin 980 TL)” ifadelerini kullandı.
Polatoğlu, grup oluşturuldukça bu tür turların gerçekleştirildiğini, grupların 40 kişilik olduğunu kaydetti. Şimdiye kadar en az iki tur düzenlendiği aktarıldı.
Kaynak: Sputnik
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