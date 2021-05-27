Yurttaşlar ve sağlıkçılar çürük hastaneye mahkûm

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:48

Iğdır'daki Tuzluca Devlet Hastanesi’nin “depreme dayanıklı değildir” raporu olmasına rağmen kullanıldığı açığa çıktı. 2004 yılında inşa edilen, 25 yataklı hastane binası ile 10 daireli lojman binasının yer aldığı yerleşkenin hatalı zemine inşa edilmesi nedeniyle zemininde kaymalar olduğu, yurttaşların ve sağlıkçıların tedirgin olduğu ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; deprem raporuna göre hastanenin boşaltılması ve yıkılması gerektiğini vurgulayan HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Iğdır’ın en büyük ilçesi olan Tuzluca’daki devlet hastanesi, tuz mağaralarına çok yakın bir yere kurulduğu için zemin sorunları var. Bazı bölgelerde çökmeler gözleniyor. Yıkılması ve boşaltılması yönünde rapor verilmesine rağmen yıllardır bu şekilde hizmet veriyor. Bu hastane 2004 yılında yapıldığında da bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. ‘O araziye yapılmaması gerekiyordu, neden oraya yapıldı?’ Sorularına yanıt verilmedi. Bu hastanenin her tarafı derme çatma ve yıkıldı yıkılacak durumda. Yıkılması gerektiği yönünde rapor olduğu için ihaleye çıkılarak tadilatta yapılamıyor” dedi.

HALK CEZALANDIRILIYOR

Tuzluca ilçesinde 2018 yılındaki genel seçimlerde HDP’nin neredeyse yüzde 50 oranında oy aldığını ve iktidarın oy alamadığı için Tuzluca halkını cezalandırdığını ifade eden HDP’li Eksik sözlerini şöyle tamamladı:

“Tuzluca Devlet Hastanesi’ne giden bir yurttaş 'Afganistan’da bir hastaneye' gittiğini düşünür. Bu durumda olan bir yerde sağlık hizmeti yürütülüyor. ‘Yeni hastane yapılacak, yer keşfi yapıldı’ diye açıklamalar yapılsa da bugüne kadar bir gelişme olmadı. Bu koşullardaki bir hastane binasında ne sağlıkçılar görev yapmak istiyor ne de yurttaşlar tedavi olmak istiyor. Hastanede uzman hekim de neredeyse yok. Sadece bir, iki tane uzman hekim var ve birçok branşta uzman hekim bulunmuyor. Yurttaşlar kilometrelerce uzaklıktaki çevre illere giderek tedavi görmek zorunda kalıyor.”