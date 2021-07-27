Yurttaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası THY'ye isyan etti

27 Temmuz 2021 Salı, 13:46

Koronavirüs salgınıyla beraber Türkiye'de havacılık, pandemi krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında geldi.

Yurttaşların satın aldıkları biletler, seyahat edecekleri ülke ya da şehirlerde yaşanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iptal edilip açığa alınırken, kısıtlamaların kademeli olarak, Temmuz ayında ise tamamen kaldırılmasının ardından değerlendirmek istenen biletlerde Türk Hava Yolları'yla müşteriler arasında sorunlar meydana geldi.

Açığa alınan biletlerini tekrar kullanmak isteyen yurttaşların günlerce bekletildiği, müşteri temsilcilerinden çözüm noktasında hiçbir yardım alamadıkları belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

THY'de yaşanan 'açık bilet' krizine yönelik sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki geldi. THY'den satın aldıkları ve kısıtlamalar nedeniyle açığa aldıkları biletlerini yeniden kullanamadıklarını belirten yurttaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için firmaya sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.













