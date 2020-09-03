Yurttaşlardan koronavirüs verileri tepkisi: "Bakanı bile bile yalan konuşturuyorlar"
Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Cumhuriyet TV, yurttaşlara "Açıklanan rakamlara inanıyor musunuz, veriler gerçeği yansıtıyor mu?" diye sordu. Yurttaşlardan çarpıcı yanıtlar geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi" dedi. Covid-19 temaslı vatandaşlara çağrıda bulunan İstanbul Valisi Yerlikaya, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin?" dedi.
Yurttaşlar ise verilerin gerçekleri yansıtmadığını, önlemlerin, desteğin yetersiz kaldığını düşünüyor. Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtlayan yurttaşlar, koronavirüs sürecinin iyi yönetilemediğni dile getirdi.
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