Yurttaşların elektrik sorunu için belediye devreye girdi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:53

Roman yurttaşların yaşadığı İzmir'in Tepecik mahallesinde vatandaşların elektriği borç nedeniyle polis eşliğinde kesildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaşanan elektrik sorunuyla ilgili girişim başlattı. Mahalle muhtarları ile bir toplantı yapan Batur, sorunları dinleyip çözüm için ortak akıl vurgusu yaptı.

Muhtarlar, bölgedeki elektrik sorunun çözümü için trafoların güçlendirilmesini, borçların yapılandırılmasını ve taksitlendirmelerinin uzun vadelerde olmasını, tarife nedeniyle yüksek gelen faturalara çare bulunmasını ve ödenmemiş faturaların cezalarında indirime gidilmesini istedi. Batur ise elektrikle ilgili yaşanan sorunların bitmesi gerektiğini belirterek, mahallenin istek ve çözüm önerileriyle ilgili de yetkililerle görüşmeler yapacağını anlattı.

Sorunlara getirilecek kalıcı çözümlerin ancak ortak akıl ile oluşabileceğinin altını çizen Batur, “Hilal Mahallesi’nde 760 konut, Yenişehir Mahallesi’nde 1440 konut, Zeytinlik ve Güney mahallelerimizde çok sayıda konut bölgedeki elektrik sorunundan etkilenmekte. Bu konunun kökten çözülmesi gerekiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız da kaçak elektrik kullanmak istemiyor. Ama ortak bir araya gelinip, sorunlar bunlar, çözümler bunlar, herkesin sorumlulukları bu, denmemiş. Biz yaptığımız tüm çalışmalarla Roman kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sorunlarını çözmek için her zaman samimiyetle harekete geçtik. Ancak sorunlara en doğru ve en kalıcı çözüm, ortak akılla hareket ederek bulunur. Biz de bu durumun ortak akıl ile üstesinden gelineceğine inanıyoruz. Elektrik sorunu ile ilgili yetkililerle yapılacak görüşme sonrasında bir yol haritası belirlenerek bu bölge ile ilgili bir çözüm oluşturmaya çalışılacağız” dedi.



