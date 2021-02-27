Yurttaştan AKP kongreleri isyanı: "Bu iktidarı lanetliyorum, elbet bunların hesabı sorulur"
Cumhuriyet TV mikrofonu Eminönü'nde... Kısıtlama nedeniyle esnafın dükkanının kapalı olmasına rağmen AKP kongrelerinin 'tıklım tıklım' dolu olması yurttaşı isyan ettirdi.
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