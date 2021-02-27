Yurttaştan AKP kongreleri isyanı: "Bu iktidarı lanetliyorum, elbet bunların hesabı sorulur"

Cumhuriyet TV mikrofonu Eminönü'nde... Kısıtlama nedeniyle esnafın dükkanının kapalı olmasına rağmen AKP kongrelerinin 'tıklım tıklım' dolu olması yurttaşı isyan ettirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:20
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