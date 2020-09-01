Yürüyüş altın değerinde

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Kalbin ve koroner damar rahatsızlığı olan kişiler için yapılan bypass ameliyatları ise bu hastalığın yaratmış olduğu sorunları büyük oranda ortadan kaldırabiliyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, bypass ameliyatından sonra düşük risk grubundaki hastaların 4-5 gün içinde taburcu olabildiğini belirterek “Ameliyattan sonra hastalara akciğer nefes egzersizleri önerilir. Bypass sonrası dikkat edilecek hususlardan biri de düzenli egzersiz yapılmasıdır. Özellikle yürüyüş bu hastalar için en uygunudur” dedi.

Özkan, koroner bypass ameliyatının en çok uygulanan yöntemlerin başında geldiğini anımsatarak “Koroner bypass ameliyatı, hastaların şikâyetlerini ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini artırmak, ani ölüm riskini azaltmak için yapılan cerrahi bir tedavi yöntemidir. İşlem esnasında bacaktan ve göğüsten alınan damarlar, kalbin tıkalı damarlarının ilerisine dikilerek bağlanır” diye konuştu.

Özkan, şöyle devam etti: “Ameliyat sonrasında beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmedi, yağlı besinlerden, kolesterol özelliği fazla olan hamur işlerinden uzak durulmalıdır.”