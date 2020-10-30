Yürüyüş... Özgür ve adil bir Türkiye için!
Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş kitabı, CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 2010-2020 tarihleri arasındaki önemli konuşma ve yazılarından oluşuyor. Herkes için eşitlik, özgürlük, adalet talebini kararlılıkla dile getiren, ülkenin bir zümre, grup ya da kişinin tahakkümüne bırakılmaması için yürüyüş başlatmış bir siyasetçinin mücadelesinin dayandığı ülküyü ortaya koyuyor. Sorumluluk, ahlâk ve vicdanla yürüdüğü yolu, istikameti serimliyor.
2010 yılında CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu on yıllık yürüyüşü boyunca önemli engellerle karşılaştı. PKK terör örgütünün Artvin’de gerçekleştirdiği saldırıdan tutun Çubuk’taki linç girişimine kadar sarsıcı olaylar hafızalarda. 2015’te hakkı olmasına rağmen hükümeti kurma görevi kendisine verilmedi. 2018’de İyi Parti’nin seçimlere girmesinin engellenmesi oyununu 15 milletvekili hamlesiyle bozdu. 2019’da partisinin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanmasına rağmen seçimler uydurma gerekçelerle iptal edildi.
HER ŞEY HAK, HUKUK, ADALET İÇİN
Kılıçdaroğlu’nun engellerle dolu uzun, ince bir yolda yürüdüğü bu on yıllık süre içinde verdiği mücadelede en çok destek gördüğü hamlesi ise Adalet Yürüyüşü oldu. Adalet Yürüyüşü bütün baskı ve zorlamalara karşı demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadelenin bu topraklarda milyonlarca taraftarının olduğunu herkese gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun tek başına başlattığı yürüyüş, Maltepe Meydanı’na ulaştığında milyonların katılımıyla büyük bir halk hareketine dönüştü. “Hak, hukuk, adalet” talebi milyonların sesi olarak Maltepe Meydanı’ndan tüm ülkeye yayıldı.
Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş isimli kitabına meslek ve siyaset yaşamındaki deneyimleri rehberlik ediyor. Bunların başında şu temel ilke yer alıyor: “Farklı görüşlerimiz olsa da farklı kökenlerden gelsek de ortak iyiye erişmek için birlikte çalışmalıyız.”
Kılıçdaroğlu’nun penceresinden bunu mümkün kılacak şey ise kurumlar ve mükemmeliyetçilik. Kurumsal bir işleyiş, kişiye sadakati değil kurallara bağlılığı temel alıyor. Mükemmeliyetçilik de kişisel bir takıntı olmanın ötesinde ahlaki bir sorun. Doğal olarak mükemmeliyetçiliğe erişme arayışında ehliyet ve liyakate verilen önem de ahlaki bir zorunluluk.
‘DEMOKRASİ VE SOSYAL ADALET VURGUSU ÖNDE’
Kitabında yer alan konuşma ve yazılarda birçok konu ele alınmakla birlikte kitabın merkezinde iki ana tema öne çıkıyor. İlki demokrasiyi oluşturma ve pekiştirme. İkincisi ise sosyal adalet vurgusu. Sosyal adalet sorunu sadece eşitsizlikler ve adaletsizlikler bakımından değil, iyi topluma ve demokratik yönetime erişmek bakımından da ele alınıyor.
Eski bir yüksek bürokrat olarak Kılıçdaroğlu sosyal adalete erişmede devletin rolünü ve işlevlerini kapsamlı bir şekilde tartışıyor. Demokrasi ve sosyal adalet tartışmaları etrafında 21’inci yüzyıl Türkiye’sine ilişkin vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyuyor.
Uzun bir yürüyüş bu. Kılıçdaroğlu, kimseyi dışlamadan, bütün toplumu kucaklayarak yürüyor. Atatürk’ün yolundan yürüyor. Özgür ve adil bir Türkiye’ye yürüyor…
Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş - Seçme Yazılar ve Konuşmalar / Kemal Kılıçdaroğlu / Tekin Yayınevi / 482 s. / 2020.
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