Yusuf Güney gözaltına alındı
Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı.
Antalya Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.
HAVAYA ATEŞ ETTİ
İddiaya göre AKP'ye yakınlığıyla bilinen Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.
Güney dün DHA’ya yaptığı açıklamada, “Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur” diye konuşmuştu.
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