İtalya 1. Ligi Serie A ekiplerinden Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferinin ardından gözler yapılacak yeni transfere çevrildi. Çalhanoğlu'nun alternatifi ise Yusuf Yazıcı.
Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor, Milan devrede
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya çalışacak
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.
Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti. Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Auro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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