Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor, Milan devrede

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya çalışacak

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 09:08
Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor, Milan devrede
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İtalya 1. Ligi Serie A ekiplerinden Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferinin ardından gözler yapılacak yeni transfere çevrildi. Çalhanoğlu'nun alternatifi ise Yusuf Yazıcı. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.

Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti. Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Auro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. 


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