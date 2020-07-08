Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren yaz okulu kararı: Tepkiler artınca üniversite geri adım attı
Anadolu Üniversitesi tarafından, 2019-2020 dönemi yaz okulu uygulaması Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Yüz binlerce öğrenci için mağduriyet yaratacak bu karardan yükselen tepkiler üzerine vazgeçildi.
1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Fakültesini de bünyesinde barındıran Anadolu Üniversitesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının gerekçe göstererek bu yıl yapmayı planladığı yaz okulunu iptal etmişti.
ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI
İptal kararı sonrasında öğrenciler tarafından yükselen tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Mezun olmayı bekleyen yüz binlerce öğrenciyi etkileyecek bu karar üzerine, Twitter üzerinden kampanya da başlatıldı.
ÜNİVERSİTE GERİ ADIM ATTI
Tepkiler üzerine olağanüstü toplanan üniversite yönetimi, öğrencilerin umutla beklediği karara imza attı ve yaz okulunun açılacağını duyurdu. Üniversite’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyurunun özeti şöyle: “08.07.2020 tarihinde toplanan üniversite yönetim kurulu, Yaz Okulu açılmasına karar vermiştir. Yaz Okulu sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.”
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