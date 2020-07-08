Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren yaz okulu kararı: Tepkiler artınca üniversite geri adım attı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:01

1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Fakültesini de bünyesinde barındıran Anadolu Üniversitesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının gerekçe göstererek bu yıl yapmayı planladığı yaz okulunu iptal etmişti.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

İptal kararı sonrasında öğrenciler tarafından yükselen tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Mezun olmayı bekleyen yüz binlerce öğrenciyi etkileyecek bu karar üzerine, Twitter üzerinden kampanya da başlatıldı.

ÜNİVERSİTE GERİ ADIM ATTI

Tepkiler üzerine olağanüstü toplanan üniversite yönetimi, öğrencilerin umutla beklediği karara imza attı ve yaz okulunun açılacağını duyurdu. Üniversite’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyurunun özeti şöyle: “08.07.2020 tarihinde toplanan üniversite yönetim kurulu, Yaz Okulu açılmasına karar vermiştir. Yaz Okulu sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.”